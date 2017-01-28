Необходимо обеспечить прозрачную деятельность ереванского офиса ОБСЕ – официальный Баку

Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ выражает, на основе законных переживаний, протест против деятельности ереванского офиса ОБСЕ, в связи с проводимыми в последние годы работами по разминированию.

«Необходимо обеспечение прозрачности деятельности офиса ОБСЕ в Ереване, ответственности его перед ОБСЕ и осуществления этой деятельности в соответствии с мандатом. Позиция Азербайджана в этом вопросе является принципиальной и конструктивной», - отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В документе подчеркивается, что в ходе консультаций большинство сторон оценили деятельность ереванского офиса ОБСЕ по разминированию, как явные нарушения мандата.

«Офис ОБСЕ в Ереване не может быть привлечен к какой-либо деятельности, включая процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Это является вмешательством в полномочия Минской группы ОБСЕ. Поэтому Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ попросило принять соответствующие меры для того, чтобы заставить ереванский офис ОБСЕ функционировать в рамках своего мандата», - говорится в заявлении.

Армения в ответ на справедливую обеспокоенность Азербайджана, оставаясь верным своим традициям захвата заложников, 31 декабря 2016 года, не предоставив никаких аргументов, заблокировала продление соответствующих мандатов координаторов проектов центров ОБСЕ в Узбекистане и Бишкеке и наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах пропуска России на российско-украинской границе, в том числе решение по поправкам в Единый бюджет ОБСЕ на 2016 год.

«Основанные на шантаже действия армянской стороны привели к тому, что функции этих важных миссий ОБСЕ стали неработоспособны и стали зависеть от их капризов. Можно сказать, что это почти привело к их закрытию», - говорится в заявлении.

Лишь после приглашения министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Вену для консультаций с руководством и главным секретарем ОБСЕ армянскую сторону вынудили отозвать необоснованный запрет по соответствующим решениям.

«Армения, злоупотребляя статусом хозяина ереванского офиса ОБСЕ, продолжает применять по отношению к ОБСЕ политику, основанную на шантаже. В итоге, остается без ответа нарушение мандата ереванским офисом ОБСЕ, и его операционная деятельность находится в приостановленном состоянии», - говорится в заявлении.

Постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ выражает надежду, что организация справится в форме солидарности и единства с очередной проблемой, созданной Арменией, не жертвуя своими принципами, общими ценностями и обязанностями.