США 120 дней не будут принимать беженцев - указ Трампа

Американский лидер Дональд Трамп своим указом приостановил программу приема Соединенными Штатами беженцев.

"Указ Д.Трампа приостанавливает программу США в отношении беженцев на 120 дней, на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда", - пишут американские СМИ со ссылкой на текст документа.

Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тыс.

По информации The Hill, Д.Трамп также налагает 90-дневный запрет на въезд на территорию США лиц из "государств, которые вызывают озабоченность" в контексте угрозы терроризма. В указе не прописываются конкретные государства, выходцы из которых попадут под запрет, но министерство внутренней безопасности сообщило, что речь идет об Иране, Судане, Сирии, Ливии, Сомали, Йемене и Ираке - государствам с мусульманским большинством населения.