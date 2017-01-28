Свыше 500 сирийцев не получили в США статус беженца из-за связей с террористами

Правительство США с 2011 года отклонило более 500 заявлений сирийцев о предоставлении им статуса беженца, поскольку они были связаны с террористами или подозревались в контактах с ними, сообщил председатель комитета по внутреннем безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Он привел эти данные, которые он узнал от правоохранительных органов и спецслужб, в письме к исполняющему обязанности директора Нацразведки Майклу Демпси.
Согласно письму, которым располагает телеканал CNN, 500 отказов заявителям - это почти 7% от всех заявок.
По словам М.Маккола, "несколько сотен новых дел по сирийцам приостановлены в ожидании окончательной проверки с возможным отказом по соображениям национальной безопасности".
"Некоторые детали процессов проверки держатся в тайне и под грифом секретности", - заявила пресс-секретарь Службы гражданства и иммиграции США (подразделение Министерства внутренней безопасности США).
Она рассказала, что "межведомственные процессы для проверки всех заявлений беженцев, в том числе сирийцев, были расширены и улучшены".
По ее словам, "служба гражданства и иммиграции США продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и разведывательными сообществами для поиска возможностей улучшения проверки всех категорий заявителей, в том числе производя проверки безопасности в отношении беженцев, подавших заявки".
По данным телеканала, власти Соединенных Штатов дали разрешение на въезд более 15 тыс. сирийских беженцев в 2016 году, в основном детям в возрасте до 14 лет.
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