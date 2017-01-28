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Дальнее зарубежье 28.01.2017 10:57

Свыше 500 сирийцев не получили в США статус беженца из-за связей с террористами

Правительство США с 2011 года отклонило более 500 заявлений сирийцев о предоставлении им статуса беженца, поскольку они были связаны с террористами или подозревались в контактах с ними, сообщил председатель комитета по внутреннем безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Он привел эти данные, которые он узнал от правоохранительных органов и спецслужб, в письме к исполняющему обязанности директора Нацразведки Майклу Демпси.

Согласно письму, которым располагает телеканал CNN, 500 отказов заявителям - это почти 7% от всех заявок.

По словам М.Маккола, "несколько сотен новых дел по сирийцам приостановлены в ожидании окончательной проверки с возможным отказом по соображениям национальной безопасности".

"Некоторые детали процессов проверки держатся в тайне и под грифом секретности", - заявила пресс-секретарь Службы гражданства и иммиграции США (подразделение Министерства внутренней безопасности США).

Она рассказала, что "межведомственные процессы для проверки всех заявлений беженцев, в том числе сирийцев, были расширены и улучшены".

По ее словам, "служба гражданства и иммиграции США продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и разведывательными сообществами для поиска возможностей улучшения проверки всех категорий заявителей, в том числе производя проверки безопасности в отношении беженцев, подавших заявки".

По данным телеканала, власти Соединенных Штатов дали разрешение на въезд более 15 тыс. сирийских беженцев в 2016 году, в основном детям в возрасте до 14 лет.

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Тэги: США, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ОТКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]