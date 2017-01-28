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Дальнее зарубежье 28.01.2017 11:50

Боевики ИГ готовятся к отходу из сирийского города Эль-Баб - газета

Боевики "Исламского государства" начали сдавать позиции в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии, сообщает турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на военные источники и данные разведки.

"На основании последних данных из региона можно сказать, что боевики ИГ готовятся покидать Эль-Баб. Это результат действий турецких вооруженных сил", - цитирует "Хюриет" своих собеседников.

В частности из города уже перемещен штаб ИГ.

Осаду Эль-Баба турецкие войска ведут совместно с оппозиционерами из "Сирийской свободной армии" с ноября прошлого года, напоминает "Хюрриет".

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, ГОРОД, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]