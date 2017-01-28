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Дальнее зарубежье 28.01.2017 12:14

Трамп распорядился начать "перестройку" армии и защитить народ США от иностранных террористов

Президент США Дональд Трамп подписал указы о защите американцев от въезда на территорию страны террористов и "великой перестройке" американских вооруженных сил.

"Этот указ о перестройке вооружённых сил США", - сказал он, подписывая первый документ в здании Пентагона, где проходила церемония присяги министра обороны Джеймса Мэттиса.

После того, как Д.Трамп подставил подпись, он подарил ручку новому главе Пентагона.

"А этот (документ) - о защите нации от въезда иностранных террористов в США", - сообщил американский лидер журналистам, подписывая второй указ.

Перед подписанием указов в здании Минобороны США вице-президент Майк Пенс привел к присяге нового главу министерства - Д.Мэттиса.

Президент США принял участие в церемонии. Он назвал Д.Мэттиса человеком чести и "абсолютного действия", который оказался на своем посту "в правильное время".

Ранее Д.Трамп анонсировал, что подпишет указ "о начале великой перестройки американских вооруженных сил, разработке новых самолетов, новых судов, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в униформе".

"Второй (указ - ИФ). Я ввожу новые меры досмотра для того, чтобы радикальные исламские террористы держались подальше от США. Мы не хотим их здесь", - сказал он.

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Тэги: США, ТРАМП, УКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]