Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 30 Янв 31 Янв

Карабахский конфликт 28.01.2017 12:12

Азербайджан организует визит иностранных дипмиссий в село в зоне карабахского конфликта

Вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов заявил о планах по организации визитов в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района представителей международных организаций и аккредитованных в Азербайджане послов зарубежных стран.

«Распоряжение президента Азербайджана о восстановлении села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было высоко оценено международными организациями. Туда будут организованы поездки представителей международных организаций и действующих в нашей стране послов иностранных государств», - сказал А.Гасанов во время обсуждения планов по восстановительным работам в Джоджуг Марджанлы.

Он подчеркнул, что апрельские боестолкновения стали славной страницей в истории Азербайджана.

«В этих боестолкновениях и мы понесли потери. Однако, сегодня их души радуются, потому что люди с чувством большого воодушевления возвращаются на освобожденные ими земли», - отметил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДИПМИССИИ, КАРАБАХ, СЕЛО


Похожие новости


Усилены меры безопасности в дипмиссиях Азербайджана в Турции – МИД Главы и военные атташе дипмиссий стран СНГ почтят память Гейдара Алиева

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]