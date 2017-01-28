Азербайджан организует визит иностранных дипмиссий в село в зоне карабахского конфликта

Вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов заявил о планах по организации визитов в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района представителей международных организаций и аккредитованных в Азербайджане послов зарубежных стран.

«Распоряжение президента Азербайджана о восстановлении села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было высоко оценено международными организациями. Туда будут организованы поездки представителей международных организаций и действующих в нашей стране послов иностранных государств», - сказал А.Гасанов во время обсуждения планов по восстановительным работам в Джоджуг Марджанлы.

Он подчеркнул, что апрельские боестолкновения стали славной страницей в истории Азербайджана.

«В этих боестолкновениях и мы понесли потери. Однако, сегодня их души радуются, потому что люди с чувством большого воодушевления возвращаются на освобожденные ими земли», - отметил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев