Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 30 Янв 31 Янв

Регион 28.01.2017 13:15

Президент Ирана раскритиковал последние указы Трампа

Иранский президент Хасан Рухани в субботу подверг критике лидера США Дональда Трампа в связи с его решением построить стену на границе с Мексикой и ужесточить контроль за прибывающими в США из ряда мусульманских стран, в том числе и из Ирана.

"Сейчас не время строить стены между народами", - сказал он.

"Они (США) забыли, что берлинская стена рухнула много лет назад. Даже если стены между народами и существуют, их необходимо убрать", - отметил Х.Рухани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, КРИТИКА


Похожие новости


Тегеран начнет разработку атомоходов в ответ на действия США - президент Ирана Решение о продлении санкций в отношении Тегерана говорит о ненадежности США - МИД Ирана Иран грозит ответными мерами в случае продления санкций США еще на 10 лет Президент Ирана призвал США активизировать выполнение соглашения по ИЯП США разрешили Boeing и Airbus продавать самолеты в Иран Иран сожжет ядерный договор, если следующий президент США не будет соблюдать его - аятолла Али Хаменеи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]