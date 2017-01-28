Президент Ирана раскритиковал последние указы Трампа

Иранский президент Хасан Рухани в субботу подверг критике лидера США Дональда Трампа в связи с его решением построить стену на границе с Мексикой и ужесточить контроль за прибывающими в США из ряда мусульманских стран, в том числе и из Ирана.

"Сейчас не время строить стены между народами", - сказал он.

"Они (США) забыли, что берлинская стена рухнула много лет назад. Даже если стены между народами и существуют, их необходимо убрать", - отметил Х.Рухани.