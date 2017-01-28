На переговорах в Астане удалось придать серьезный импульс урегулированию сирийского конфликта, считают Путин и Назарбаев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за большой вклад казахстанских партнеров в организацию и проведение 23-24 января в Астане Международной встречи по Сирии.

"С обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта", - сообщает пресс-служба Кремля.

Со своей стороны пресс-служба казахстанского президента сообщила, что в ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

Н.Назарбаев отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

По ее данным, президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.