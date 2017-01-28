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СНГ 28.01.2017 14:02

Историки нашли в Республике Алтай самую длинную руническую надпись

Самый длинный древнетюркский рунический памятник в Республике Алтай нашли историки в Онгудайском районе, сообщает пресс-центр республиканского правительства.

"Онгудайские историки, исследуя горный массив в окрестностях села Бичикту-Боом, наткнулись на уникальную древнетюркскую руническую надпись. На куске камня, отвалившемся от одной из близлежащих скал, оказалось начертано 68 рунических символа. По словам исследователей, эта надпись является самым длинным древнетюркским руническим памятником, найденным на территории Горного Алтая. Работа по расшифровке надписи все еще не закончена", - говорится в сообщении.

Предварительно смысл начертанной фразы звучит примерно, как: "На вечной скале пишу. У хозяев местности здоровья и долгой жизни прошу".

С наступлением тепла исследователи планируют заново посетить место находки с целью поиска возможно недостающих фрагментов текста. После работ по расшифровке камень планируется передать в краеведческий музей села Онгудай.

Древнетюркское руническое письмо - письменность, существовавшая у части древних тюркских племен в VIII-X веках на территории Центральной Азии и напоминающая по форме знаков германские руны.

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Тэги: РОССИЯ, АЛТАЙ, АРХЕОЛОГИЯ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]