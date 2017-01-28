В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 8 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали восемь человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 86 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 65 человек.

Кроме этого, зафиксировано десять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев