МАК направит специалистов для участия в расследовании авиакатастрофы под Сочи

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) примут участие в расследовании крушения военного Ту-154 под Сочи, сообщил "Интерфаксу" представитель комитета.

"К нам действительно обратились за помощью, и МАК направит специалистов для участия в расследовании", - сказал он.

Представитель комитета сообщил, что научно-технический центр МАК обладает необходимым оборудованием, которое в том числе позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.