Международные структуры окажут Азербайджану помощь по восстановлению освобожденных от оккупации территорий – вице-премьер

Распоряжение президента Азербайджана о восстановлении села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района говорит о серьезности намерений Баку по освобождению оккупированных Арменией азербайджанских территорий, заявил вице-премьер республики Али Ахмедов.
«Распоряжение президента Ильхама Алиева о строительстве домов в селе Джоджуг Марджанлы является историческим решением и началом новых процессов. Таким образом, азербайджанское государство и правительство еще раз открыто продемонстрировало свои намерения по освобождению своих территорий от оккупации», - подчеркнул А.Ахмедов в беседе с журналистами.
По его словам, этот шаг является сигналом, адресованным оккупировавшей азербайджанские земли Армении и международным организациям, созданным с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
«Наше общество решительно настроено на возвращение оккупированных азербайджанских территорий и проведение там восстановительных работ. Наши вынужденные переселенцы вернутся в свои дома. Таким образом, будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана и ликвидирована большая историческая несправедливость», - подчеркнул А.Ахмедов.
Вице-премьер отметил, что Азербайджан реализует строительные работы в Джоджуг Марджанлы за счет собственных ресурсов.
«Однако, я считаю, что по мере освобождения наших территорий от оккупации международные структуры окажут помощь и выделят гранты на восстановление этих земель. Но это дело будущего», - сказал А.Ахмедов.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Р.Бабаев
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