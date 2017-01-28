Конституционная комиссия Грузии рассматривает предложения по процедуре избрания президента

Государственная конституционная комиссия в субботу приступила к рассмотрению проекта конституционной поправки по изменению полномочий и процедуры избрания президента Грузии.
Согласно действующей Конституции, президент Грузии избирается прямым голосованием сроком на пять лет. Он имеет право распустить парламент.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" и парламентского большинства считают, что Грузия, как парламентская республика, должна пересмотреть полномочия президента и процедуру его избрания не прямым голосованием, а голосованием в парламенте.
Как заявил в субботу на заседании конституционной комиссии ее председатель, спикер парламента Ираклий Кобахидзе, парламент должен четко определить в Конституции функции ветвей власти.
"Принятие этой возможной конституционной поправки пройдет в конституционной комиссии в три этапа. Сегодня мы рассматриваем различные предложения. Примерно через месяц мы определимся с первой редакцией поправки, а еще через два месяца представим согласованный вариант поправки", - сказал И.Кобахидзе.
Представитель парламентского меньшинства, член конституционной комиссии, вице-спикер парламента Серги Капанадзе заявил журналистам, что оппозиция и неправительственные организации будут выступать против изменений полномочий президента и процедуры его избрания.
"Сегодня на фоне того, что в Грузии осуществляется неформальное правление государства одним человеком, бывшим премьер-министром, олигархом Бидзиной Иванишвили, любое ущемление президентского института на руку лишь этому человеку. Институт президента должен оставаться неизменным, а избрание президента должно происходить только прямым голосованием", - сказал С.Капанадзе.
Ранее бывший председатель парламента Давид Усупашвили заявил журналистам, что действующий президент Георгий Маргвелашвили вполне может обойти конституционную поправку о своих полномочиях и процедуре избрания досрочно, до истечения президентского срока в октябре 2018 года, подав в отставку с должности и назначив досрочные выборы президента.
"Это конституционное право президента и парламент ничего не сможет сделать, а выборы пройдут прямым голосованием", - сказал Д.Усупашвили.
В свою очередь, парламентский секретарь президента Анна Долидзе заявила в субботу журналистам, что в президентской администрации внимательно следят за работой конституционной комиссии и после создания ею письменного согласованного документа по данной конкретной поправке президент даст свою оценку и сделает заявление.
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