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Дальнее зарубежье 28.01.2017 15:20

Сирийская армия заняла деревню, близ которой расположены источники, обеспечивающие Дамаск водой

Подразделения вооруженных сил Сирии в субботу вошли в деревню Айн аль-Фиджа близ Дамаска и взяли под контроль источники, откуда осуществляется водозабор для станции водоснабжения, которая обеспечивает водой Дамаск, сообщают ливанские СМИ.

Ранее по соглашению с представителями вооруженной оппозиции, сирийская армия заняла район Вади-Барада, который находился под контролем оппозиции. Именно там расположена станция, обеспечивающая водоснабжение Дамаска.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]