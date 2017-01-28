Сирийская армия заняла деревню, близ которой расположены источники, обеспечивающие Дамаск водой

Подразделения вооруженных сил Сирии в субботу вошли в деревню Айн аль-Фиджа близ Дамаска и взяли под контроль источники, откуда осуществляется водозабор для станции водоснабжения, которая обеспечивает водой Дамаск, сообщают ливанские СМИ.

Ранее по соглашению с представителями вооруженной оппозиции, сирийская армия заняла район Вади-Барада, который находился под контролем оппозиции. Именно там расположена станция, обеспечивающая водоснабжение Дамаска.