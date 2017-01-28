Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на 12 тыс. манат

Сотрудники Бинагадинского РУП города Баку по подозрению в совершении крупной квартирной кражи задержали жителей столицы Эмина Мехдиева и Намика Масимова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Задержанные Эмин Мехдиев и Намик Масимов подозреваются в совершении в Бинагадинском районе столицы квартирной кражи на 12 тыс. манат», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев