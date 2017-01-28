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Происшествия 28.01.2017 14:06

Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на 12 тыс. манат

Сотрудники Бинагадинского РУП города Баку по подозрению в совершении крупной квартирной кражи задержали жителей столицы Эмина Мехдиева и Намика Масимова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Задержанные Эмин Мехдиев и Намик Масимов подозреваются в совершении в Бинагадинском районе столицы квартирной кражи на 12 тыс. манат», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]