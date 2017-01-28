Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 30 Янв 31 Янв

Спорт 28.01.2017 14:10

Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира серии "Большого шлема" Australian Open в женском одиночном разряде.

В финале соревнования она одержала победу над своей сестрой Винус Уильямc - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Таким образом, С.Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open в одиночном разряде. Всего же она 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". Кроме того, 14 раз она это делала в парном разряде, причем - в дуэте с В.Уильямс (из них четыре - на Australian Open).

По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), история официального соперничества С.Уильямс с В.Уильямс началась в 1998 году, когда сестры встретились как раз на Australian Open. Это был матч второго круга соревнования. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу старшей из сестер - Винус, которая в итоге добралась до четвертьфинала. Первая же победа Серены датирована 1999 годом: тогда она выиграла у Винус финал турнира в Мюнхене (6:1, 3:6, 6:3).

Последним их матчем был четвертьфинал US Open-2015, эту встречу выиграла С.Уильямс (6:2, 1:6, 6:3). Всего же - с учетом субботнего финала - они играли друг против друга 28 раз; счет по победам - 17-11 в пользу С.Уильямс.

В настоящее время С.Уильямс является второй ракеткой мира, а В.Уильямс - 17-й.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, ТЕННИС, ТУРНИР, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА


Похожие новости


Шарапова победила Макарову и вышла в финал Australian Open Российская теннисистка Шарапова вышла в полуфинал турнира в Брисбене Шарапова и Макарова вышли во второй круг Australian Open-2013

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]