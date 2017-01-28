Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира серии "Большого шлема" Australian Open в женском одиночном разряде.
В финале соревнования она одержала победу над своей сестрой Винус Уильямc - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Таким образом, С.Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open в одиночном разряде. Всего же она 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". Кроме того, 14 раз она это делала в парном разряде, причем - в дуэте с В.Уильямс (из них четыре - на Australian Open).
По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), история официального соперничества С.Уильямс с В.Уильямс началась в 1998 году, когда сестры встретились как раз на Australian Open. Это был матч второго круга соревнования. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу старшей из сестер - Винус, которая в итоге добралась до четвертьфинала. Первая же победа Серены датирована 1999 годом: тогда она выиграла у Винус финал турнира в Мюнхене (6:1, 3:6, 6:3).
Последним их матчем был четвертьфинал US Open-2015, эту встречу выиграла С.Уильямс (6:2, 1:6, 6:3). Всего же - с учетом субботнего финала - они играли друг против друга 28 раз; счет по победам - 17-11 в пользу С.Уильямс.
В настоящее время С.Уильямс является второй ракеткой мира, а В.Уильямс - 17-й.
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