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СНГ 28.01.2017 16:20

Президент Молдавии намерен рассказать в Брюсселе об обманутых ожиданиях от соглашения с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе предстоящего в начале февраля визита в Брюссель намерен высказаться о Соглашении об ассоциации с Европейским союзом и обманутых ожиданиях граждан.

"Я не меняю свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы, где нахожусь с визитом. Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны. В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о Соглашении об ассоциации с ЕС и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане", - написал И.Додон в субботу на своей странице в "Facebook".

В своей публикации президент Молдавии разместил и сообщение "Интерфакса" о состоявшейся накануне своей встрече с главой делегации Евросоюза в Молдавии и послами стран ЕС.

Один из участников встречи сообщил "Интерфаксу", что "ряд дипломатов призвали Игоря Додона воздержаться от резких выпадов в адрес Европейского Союза и заявлений о необходимости денонсации Соглашения об ассоциации Республики Молдавии с ЕС". Они дали понять, что от этого зависит уровень предстоящих встреч президента Молдавии в Брюсселе и их результативность.

"Мы ознакомились с позицией президента по ряду важных проблем развития отношений между Молдовой и ЕС. На этот раз они были менее эмоциональны, Игорь Додон привел аргументацию своей позиции. Стороны согласились, что сотрудничество между Республикой Молдова и ЕС будет продолжено на благо людей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "неправильно говорить о том, что предоставленные странами ЕС деньги были разворованы". "Почти в каждом районе, в Гагаузской автономии на деньги, предоставленные ЕС построены водопроводы, канализация, дороги, отремонтированы больницы и школы. Разве эти деньги пошли не на благо людей?! Обо всем этом мы говорили на встрече", - сказал один из участников встречи.

В ходе встречи накануне И.Додон обсудил с послами стран Европейского союза программу своего предстоящего визита в Брюссель, который состоится 6-7 февраля. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, на встрече с дипломатами "стороны обменялись мнениями о процессах, происходящих во внутренней политике страны, внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС и его недостатках".

В ходе визита в Москву 17 января Игорь Додон высказался за денонсацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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