Новая война не может решить карабахский конфликт - президент Армении

Боевые действия не могут привести к решению карабахского конфликта, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Какие-либо военные действия, более того, новая война не могут привести к решению карабахского конфликта. Новая война станет новой, тяжелой составляющей и без того сложной проблемы, а не ее решением", - сказал С.Саргсян в своем выступлении по случаю 25-летия армянской армии.

По его словам, апрельские боевые действия 2016 года "лишний раз доказали, что путь применения силы или угрозы силой - трагический и тупиковый".

"Я повторяю, в лишний раз. То есть, это не путь", - подчеркнул президент Армении.

Он также отметил, что апрельские события продемонстрировали "важное жизненное и незаменимое значение созданной вокруг Карабаха зоны безопасности".

"Мы не собираемся вести еще одну длительную войну на балконе и кухне нашего собственного дома. Мы это уже сделали", - заявил С.Саргсян.