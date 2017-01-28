Новая война не может решить карабахский конфликт - президент Армении

Боевые действия не могут привести к решению карабахского конфликта, заявил президент Армении Серж Саргсян.
"Какие-либо военные действия, более того, новая война не могут привести к решению карабахского конфликта. Новая война станет новой, тяжелой составляющей и без того сложной проблемы, а не ее решением", - сказал С.Саргсян в своем выступлении по случаю 25-летия армянской армии.
По его словам, апрельские боевые действия 2016 года "лишний раз доказали, что путь применения силы или угрозы силой - трагический и тупиковый".
"Я повторяю, в лишний раз. То есть, это не путь", - подчеркнул президент Армении.
Он также отметил, что апрельские события продемонстрировали "важное жизненное и незаменимое значение созданной вокруг Карабаха зоны безопасности".
"Мы не собираемся вести еще одну длительную войну на балконе и кухне нашего собственного дома. Мы это уже сделали", - заявил С.Саргсян.
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