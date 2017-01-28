Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 31 Янв 1 Фев -1°

Дальнее зарубежье 28.01.2017 16:53

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим осложнит мирный процесс на Ближнем Востоке - президент Египта

Проект переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, который не исключает нынешняя администрация в Вашингтоне, лишь осложнит ситуацию на Ближнем Востоке, считает президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Эта проблема осложнит мирный процесс на Ближнем Востоке, ведь достижение мира в Палестине играет определяющую роль в регионею. Жизненно важно создать в регионе атмосферу для мирного урегулирования, далекую от каких-либо осложнений", - сказал президент Египта,

"Важно донести этот императив до всего мира, до израильтян и до американцев", - добавил он.

Не вдаваясь в детали, А.ас-Сиси пообещал предпринять все от него зависящее, чтобы препятствовать проекту переноса посольства.

"Администрация США находится на начальной стадии обсуждения этой темы (вопроса о переносе посольства) с израильтянами", - сообщил на прошлой неделе представитель Белого дома Шон Спайсер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, США, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


Американская разведка перехватила разговоры боевиков ИГ об уничтоженном над Синаем российском самолете - ТВ Обама решил возобновить американскую военную помощь Египту Керри прибыл в Шарм-эш-Шейх на переговоры с египетскими, палестинскими и иорданскими руководителями Египет просит США расширить военную помощь для борьбы с террористами Обама недоволен преследованием в Египте гражданских активистов и сторонников экс-президента Мурси Обама встретится "на полях" Генассамблеи ООН с новыми лидерами Ирака и Египта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]