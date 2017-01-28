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Дальнее зарубежье 28.01.2017 17:31

Более 100 тыс. человек подписали петицию к супруге Фийона с требованием вернуть деньги в казну Франции

Почти 110 тыс. подписей набрала к субботе петиция с требованием к супруге претендента на пост президента Франции Пенелопе Фийон вернуть в казну 500 тыс. евро, которые в течение восьми лет она получила в качестве зарплаты как помощница своего мужа-парламентария Франсуа Фийона, а также за литературную работу в период с мая 2012 по декабрь 2013 гг.

"В целом 500 тыс. евро общественных средств были направлены на оплату этого труда, в то время как в ряде интервью Вы утверждали, что никогда не участвовали в политической жизни Вашего мужа. Это вопрос морали и этики. Если Вы действительно не выполняли работу помощника парламентария, мы требуем от Вас вернуть эти 500 тыс. евро Национальному собранию, а значит и нам - французскому народу", - говорится в петиции, которая была опубликована в интернете 27 января.

Ранее на этой неделе во французской прокуратуре рассказали, что хотели бы выяснить детали трудоустройства П.Фийон и происхождение упомянутых средств.

В частности расследование сосредоточится на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях, которые выдвигаются в адрес П.Фийон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФИЙОН, СУПРУГА, ПЕТИЦИЯ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]