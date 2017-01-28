Главы МИД Франции и Германии выразили обеспокоенность некоторыми решениями Вашингтона

В Париже и в Берлине обеспокоены некоторыми решениями новой администрации США, сообщил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"Это решение может нас лишь озадачить, - сказал он, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев. - Прием людей, спасающихся бегством от войны, это часть наших обязанностей".

"Но есть и много других вопросов, которые порождают у нас обеспокоенность", - добавил он после встречи с новым главой германской дипломатии Зигмаром Габриэлем.

Ранее о визите З.Габриэля в Париж сообщил МИД Германии. Для него это первая зарубежная поездка в должности главы германского внешнеполитического ведомства.