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Дальнее зарубежье 28.01.2017 18:03

Главы МИД Франции и Германии выразили обеспокоенность некоторыми решениями Вашингтона

В Париже и в Берлине обеспокоены некоторыми решениями новой администрации США, сообщил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"Это решение может нас лишь озадачить, - сказал он, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев. - Прием людей, спасающихся бегством от войны, это часть наших обязанностей".

"Но есть и много других вопросов, которые порождают у нас обеспокоенность", - добавил он после встречи с новым главой германской дипломатии Зигмаром Габриэлем.

Ранее о визите З.Габриэля в Париж сообщил МИД Германии. Для него это первая зарубежная поездка в должности главы германского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]