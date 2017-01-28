Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 31 Янв 1 Фев -1°

Регион 28.01.2017 18:38

Грузинские сторонники Трампа провели акцию в Тбилиси

Несколько десятков представителей политического движения "Грузинская идея" провели в субботу в центре Тбилиси шествие в поддержку президента США Дональда Трампа.

Организаторы акции заявили журналистам, что хотят напомнить правительству Грузии об обещаниях, которые были сделаны по вопросам защиты национальных интересов Грузии, а также выступить в поддержку Д.Трампа.

По словам организаторов, помимо представителей "Грузинской идеи" в акции приняли участие представители "Партии женщин".

"Мы поддерживаем избрание Дональда Трампа. Для нас неприемлемы те псевдолиберальные взгляды, которые охватили мир, включая Грузию", - заявил журналистам лидер "Грузинской идеи" Леван Чичуа.

По его мнению, проведенный недавно в Тбилиси так называемый "женский марш" противников Трампа "противоречит грузинскому менталитету и национальным идеям".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАМП, СТОРОННИКИ, АКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]