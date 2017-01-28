Грузинские сторонники Трампа провели акцию в Тбилиси

Несколько десятков представителей политического движения "Грузинская идея" провели в субботу в центре Тбилиси шествие в поддержку президента США Дональда Трампа.

Организаторы акции заявили журналистам, что хотят напомнить правительству Грузии об обещаниях, которые были сделаны по вопросам защиты национальных интересов Грузии, а также выступить в поддержку Д.Трампа.

По словам организаторов, помимо представителей "Грузинской идеи" в акции приняли участие представители "Партии женщин".

"Мы поддерживаем избрание Дональда Трампа. Для нас неприемлемы те псевдолиберальные взгляды, которые охватили мир, включая Грузию", - заявил журналистам лидер "Грузинской идеи" Леван Чичуа.

По его мнению, проведенный недавно в Тбилиси так называемый "женский марш" противников Трампа "противоречит грузинскому менталитету и национальным идеям".