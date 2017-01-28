До 240 пассажирских и грузовых поездов смогут в сутки ездить по железной дороге в обход Украины - РЖД

Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях, сообщил вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.
"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", - сказал О.Тони в субботу журналистам
По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.
О.Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. "Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены", - заявил он.
Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: "Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать".
О.Тони вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым в субботу находится с рабочей поездкой в Воронежской области для контроля за ходом строительства железной дороги в обход Украины.
В свою очередь, Д.Булгаков сообщил журналистам в субботу, что Минобороны РФ усилило группировку железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины.
"За счет включения в состав группировки третьего по счету путевого батальона Южного военного округа ее численность доведена до более 1300 человек", - сказал замглавы военного ведомства.
По его словам, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки задействованы пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов, и три отдельных путевых батальона последнего, а также свыше 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.
Д.Булгаков также сообщил, что после новогодних праздников железнодорожные войска и строители РЖД вышли на показатели работ, которые должны ежесуточно выполняться на строительстве участка дороги протяженностью 130 км.
"Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнений нет. Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки", - подчеркнул он.
По его словам, зимние условия являются наиболее благоприятными для ведения работ. "Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ, исходя из прогноза погоды", - сказал замминистра обороны.
Ранее в субботу Д.Булгаков сообщил, что в этом году будет уложено более 150 км рельсов. Железная дорога в обход территории Украины будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций.
Новая война не может решить карабахский конфликт - президент Армении
Международные структуры окажут Азербайджану помощь по восстановлению освобожденных от оккупации территорий – вице-премьер
Азербайджан организует визит иностранных дипмиссий в село в зоне карабахского конфликта
Газпром 27 января поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м
Правительство Азербайджана увеличило долю в капитале крупнейшего банка страны до 76,73%
Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м
Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017
Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на 12 тыс. манат
Доходы футбольных клубов Бундеслиги достигли рекорда в 2016 году
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии