До 240 пассажирских и грузовых поездов смогут в сутки ездить по железной дороге в обход Украины - РЖД

Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях, сообщил вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.

"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", - сказал О.Тони в субботу журналистам

По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

О.Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. "Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены", - заявил он.

Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: "Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать".

О.Тони вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым в субботу находится с рабочей поездкой в Воронежской области для контроля за ходом строительства железной дороги в обход Украины.

В свою очередь, Д.Булгаков сообщил журналистам в субботу, что Минобороны РФ усилило группировку железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины.

"За счет включения в состав группировки третьего по счету путевого батальона Южного военного округа ее численность доведена до более 1300 человек", - сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки задействованы пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов, и три отдельных путевых батальона последнего, а также свыше 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.

Д.Булгаков также сообщил, что после новогодних праздников железнодорожные войска и строители РЖД вышли на показатели работ, которые должны ежесуточно выполняться на строительстве участка дороги протяженностью 130 км.

"Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнений нет. Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки", - подчеркнул он.

По его словам, зимние условия являются наиболее благоприятными для ведения работ. "Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ, исходя из прогноза погоды", - сказал замминистра обороны.

Ранее в субботу Д.Булгаков сообщил, что в этом году будет уложено более 150 км рельсов. Железная дорога в обход территории Украины будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций.