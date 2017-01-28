Ил-112 должен подняться в воздух летом этого года

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что первый самолет Ил-112В будет готов к середине 2017 года.
"Задача поставлена президентом и поставлена достаточно жестко. Летом этот самолет должен подняться в воздух", - сказал Д.Рогозин.
Он также отметил, что основная проблема отечественной дальней авиации - двигатели. "Эйрбасы и Боинги выдавили российскую авиатехнику с отечественного рынка", - сказал Д.Рогозин.
По его словам, специалисты будут искать экономические решения, которые позволят эксплуатировать самолеты с отечественными двигателями, а к 2025 году пройдет испытания самолет с тягой 35 тонн.
Кроме того, в ближайшее время самолет Ил-96 будет удлинен на 10 метров, таким образом, его вместительность будет доведена до 350-400 пассажиров.
"К 2020 году мы планируем выпускать по три самолета Ил-96-400 ежегодно. Таких темпов, таких масштабов, таких объемов работы, которая свалилась на плечи отечественных авиастроителей, не было, пожалуй, даже в советский период", - сказал Д.Рогозин.
Вице-премьер сказал, что для Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) готовится большой заказ - по 12 самолетов ежегодно. "Эта работа должна вестись параллельно с теми инновационными работами, которые уже ведутся на ВАСО", - сказал Д.Рогозин.
"Кроме того, на ВАСО будет развернуто производство среднего транспортного самолета 21 века - СТС-21, который позволит перевозить также большее количество грузов, в том числе военной техники", - сказал Д.Рогозин.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что отечественные авиастроители испытывают проблемы при производстве самолета Ан-148 из-за разрыва кооперационных связей с предприятиями Украины.
"Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов и авиастроителей. Они не видят для себя сейчас никакой перспективы и работы в Киеве и в целом на Украине. Мы наших коллег ожидаем и готовы обеспечить их всем необходимым", - сказал Д.Рогозин.
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