Ил-112 должен подняться в воздух летом этого года

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что первый самолет Ил-112В будет готов к середине 2017 года.

"Задача поставлена президентом и поставлена достаточно жестко. Летом этот самолет должен подняться в воздух", - сказал Д.Рогозин.

Он также отметил, что основная проблема отечественной дальней авиации - двигатели. "Эйрбасы и Боинги выдавили российскую авиатехнику с отечественного рынка", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, специалисты будут искать экономические решения, которые позволят эксплуатировать самолеты с отечественными двигателями, а к 2025 году пройдет испытания самолет с тягой 35 тонн.

Кроме того, в ближайшее время самолет Ил-96 будет удлинен на 10 метров, таким образом, его вместительность будет доведена до 350-400 пассажиров.

"К 2020 году мы планируем выпускать по три самолета Ил-96-400 ежегодно. Таких темпов, таких масштабов, таких объемов работы, которая свалилась на плечи отечественных авиастроителей, не было, пожалуй, даже в советский период", - сказал Д.Рогозин.

Вице-премьер сказал, что для Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) готовится большой заказ - по 12 самолетов ежегодно. "Эта работа должна вестись параллельно с теми инновационными работами, которые уже ведутся на ВАСО", - сказал Д.Рогозин.

"Кроме того, на ВАСО будет развернуто производство среднего транспортного самолета 21 века - СТС-21, который позволит перевозить также большее количество грузов, в том числе военной техники", - сказал Д.Рогозин.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что отечественные авиастроители испытывают проблемы при производстве самолета Ан-148 из-за разрыва кооперационных связей с предприятиями Украины.

"Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов и авиастроителей. Они не видят для себя сейчас никакой перспективы и работы в Киеве и в целом на Украине. Мы наших коллег ожидаем и готовы обеспечить их всем необходимым", - сказал Д.Рогозин.