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Дальнее зарубежье 28.01.2017 20:08

Семерых выходцев из арабских стран в аэропорту Каира отказались посадить на самолет в США - СМИ

Шестерым гражданам Ирака и одному йеменцу, рассчитывавшим на убежище в США, не было позволено сесть в самолет авиакомпании EgyptAir, который вылетал в Нью-Йорк, сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей аэропорта Каира.

По их словам, этих людей в аэропорт сопроводили представители Агентства ООН по делам беженцев, но на борт им подняться не дали после того, как представители каирского аэропорта связались с коллегами из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Представители каирского аэропорта отметили, что эта мера была применена впервые во исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики США в отношении беженцев из семи стран, в которых преобладает мусульманское население - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Тэги: ЕГИПЕТ, США, БЕЖЕНЦЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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