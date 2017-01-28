Семерых выходцев из арабских стран в аэропорту Каира отказались посадить на самолет в США - СМИ

Шестерым гражданам Ирака и одному йеменцу, рассчитывавшим на убежище в США, не было позволено сесть в самолет авиакомпании EgyptAir, который вылетал в Нью-Йорк, сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей аэропорта Каира.

По их словам, этих людей в аэропорт сопроводили представители Агентства ООН по делам беженцев, но на борт им подняться не дали после того, как представители каирского аэропорта связались с коллегами из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Представители каирского аэропорта отметили, что эта мера была применена впервые во исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики США в отношении беженцев из семи стран, в которых преобладает мусульманское население - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.