Газпром 27 января поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м

"Газпром" в пятницу поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м, сообщило управление информации ПАО "Газпром".
"Текущая неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. Четвертый день подряд компания обновляет абсолютные максимумы суточных поставок в дальнее зарубежье. Новый пиковый исторический показатель, зафиксированный 27 января, составил 636,4 млн куб. м. Уверенную динамику роста закупки российского газа показали с 1 по 27 января, например, такие страны как Венгрия - рост на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Сербия - на 5,1%, Болгария - на 15,9%", - отмечает "Газпром".
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