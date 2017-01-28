Газпром 27 января поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м

"Газпром" в пятницу поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

"Текущая неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. Четвертый день подряд компания обновляет абсолютные максимумы суточных поставок в дальнее зарубежье. Новый пиковый исторический показатель, зафиксированный 27 января, составил 636,4 млн куб. м. Уверенную динамику роста закупки российского газа показали с 1 по 27 января, например, такие страны как Венгрия - рост на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Сербия - на 5,1%, Болгария - на 15,9%", - отмечает "Газпром".