Трамп и Путин беседовали около 40 минут - СМИ

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета "Вашингтон пост".

По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

По данным американских СМИ, телефонный разговор Д.Трампа и В.Путина, начавшийся после 20:00 мск в субботу, продолжался около 40 минут.

После разговора с В.Путиным Д.Трамп собирается позвонить президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии.

Ранее в субботу Д.Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.