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СНГ 28.01.2017 23:42

Трамп и Путин беседовали около 40 минут - СМИ

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета "Вашингтон пост".

По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

По данным американских СМИ, телефонный разговор Д.Трампа и В.Путина, начавшийся после 20:00 мск в субботу, продолжался около 40 минут.

После разговора с В.Путиным Д.Трамп собирается позвонить президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии.

Ранее в субботу Д.Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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