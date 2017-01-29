Армения - ключевой партнер Москвы в Закавказье - первый замглавы Минобороны Цаликов

Россия считает Армению важным союзником в Закавказье, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с армянским министром обороны Вигеном Саргсяном.

"Рассматриваем Армению в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье", - сказал Р.Цаликов, который В.Саргсяна с 25-й годовщиной со дня образования армянской национальной армии.

"За это время в республике созданы вооруженные силы, способные эффективно противостоять существующим угрозам военной безопасности в регионе и на высоком уровне обеспечить обороноспособность и защиту Армении", - сказал он.

В.Саргсян поблагодарил российскую делегацию за то, что она прибыла на празднование.

"Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять", - сказал В.Саргсян.

"Задач много, и как мы договаривались с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу), подписанный план действий рассматриваем как программу минимум, и надеемся, что сможем сделать гораздо больше", - заключил он.

В свою очередь Р.Цаликов назвал успешным сотрудничество с Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

"Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ, и выполняем все намеченные нами планы. Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", - сказал Р.Цаликов.

Он отметил, что "на территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит гарантом региональной безопасности". "Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений", - подчеркнул первый замминистра.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - добавил первый замглавы Минобороны РФ.

Министр обороны Армении рассказал, что Вооруженные силы страны активно готовятся к совместным учениям, в том числе "Взаимодействие-2017". Также он сообщил, что Армения примет участие в Московской международной конференции по безопасности, Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и Армейских международных играх.