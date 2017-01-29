Армения - ключевой партнер Москвы в Закавказье - первый замглавы Минобороны Цаликов

Россия считает Армению важным союзником в Закавказье, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с армянским министром обороны Вигеном Саргсяном.
"Рассматриваем Армению в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье", - сказал Р.Цаликов, который В.Саргсяна с 25-й годовщиной со дня образования армянской национальной армии.
"За это время в республике созданы вооруженные силы, способные эффективно противостоять существующим угрозам военной безопасности в регионе и на высоком уровне обеспечить обороноспособность и защиту Армении", - сказал он.
В.Саргсян поблагодарил российскую делегацию за то, что она прибыла на празднование.
"Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять", - сказал В.Саргсян.
"Задач много, и как мы договаривались с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу), подписанный план действий рассматриваем как программу минимум, и надеемся, что сможем сделать гораздо больше", - заключил он.
В свою очередь Р.Цаликов назвал успешным сотрудничество с Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
"Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ, и выполняем все намеченные нами планы. Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", - сказал Р.Цаликов.
Он отметил, что "на территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит гарантом региональной безопасности". "Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений", - подчеркнул первый замминистра.
"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - добавил первый замглавы Минобороны РФ.
Министр обороны Армении рассказал, что Вооруженные силы страны активно готовятся к совместным учениям, в том числе "Взаимодействие-2017". Также он сообщил, что Армения примет участие в Московской международной конференции по безопасности, Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и Армейских международных играх.
Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 11 раз - Минобороны Азербайджана
Новая война не может решить карабахский конфликт - президент Армении
Газпром 27 января поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м
Правительство Азербайджана увеличило долю в капитале крупнейшего банка страны до 76,73%
Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м
Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017
Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на 12 тыс. манат
Доходы футбольных клубов Бундеслиги достигли рекорда в 2016 году
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии