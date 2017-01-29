Путин и Трамп условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи

28 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.

В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности.

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия - на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

"При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - говорится в сообщении.

"Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", - сообщает пресс-служба.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", - сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, "Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам".

"Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более, чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом".

"Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе", - отмечает пресс-служба.