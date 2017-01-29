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Дальнее зарубежье 29.01.2017 09:58

Запрет на въезд в США из мусульманских стран распространяется и на экипажи самолетов - IATA

Действие указа президента США Дональд Трампа об ограничениях на въезд для граждан семи мусульманских стран распространяется и на экипажи самолетов, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Она проинформировала, что соответствующее уведомление было получено от американских властей.

Указ Д.Трампа запрещает на 90 дней въезд в США из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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Тэги: США, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ, IATA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]