Запрет на въезд в США из мусульманских стран распространяется и на экипажи самолетов - IATA

Действие указа президента США Дональд Трампа об ограничениях на въезд для граждан семи мусульманских стран распространяется и на экипажи самолетов, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Она проинформировала, что соответствующее уведомление было получено от американских властей.

Указ Д.Трампа запрещает на 90 дней въезд в США из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.