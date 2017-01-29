Судно с почти 30 туристами из Китая ищут у берегов Малайзии

Судно с 28 китайскими туристами на борту пропало в воскресенье у побережья Малайзии, сообщили морские власти страны.

Судно перевозило туристическую группу на один из островов. Оно вышло из порта в 09:00 по местному времени (04:00 мск) и пропало в 09:50 (04:50 мск).

По маршруту следования судна развернута поисково-спасательная операция. Ей препятствует сильный ветер и волнение моря.