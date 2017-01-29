Согласно указу Трампа об ограничении иммиграции в аэропорту Нью-Йорка задержаны более 10 человек

Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В пятницу Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением.

В связи с задержанием прибывших в нью-йоркском аэропорту проходит акция протеста. К ней, как сообщает АП, подключились два члена американского конгресса.

Вместе с тем, Д.Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения "действуют хорошо".