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Дальнее зарубежье 29.01.2017 09:15

Согласно указу Трампа об ограничении иммиграции в аэропорту Нью-Йорка задержаны более 10 человек

Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В пятницу Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением.

В связи с задержанием прибывших в нью-йоркском аэропорту проходит акция протеста. К ней, как сообщает АП, подключились два члена американского конгресса.

Вместе с тем, Д.Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения "действуют хорошо".

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Тэги: США, АЭРОПОРТ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]