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Дальнее зарубежье 29.01.2017 11:32

Правящая коалиция Германии выдвинет Меркель единым кандидатом в канцлеры - премьер Баварии

Правящая коалиция германских партий Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз (ХСС/ХДС) в качестве единого кандидата выдвинет по пост канцлера Ангелу Меркель, заявил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

"А.Меркель станет единым кандидатом на пост канцлера", - сказал он в интервью изданию Bild am Sonntag.

По его словам, она будет выдвинута после мюнхенской встречи обеих партий.

Чиновник считает, что именно А.Меркель является необходимым Германии "сильным канцлером".

Кандидатом на пост канцлера Германии является также Мартин Шульц, представляющий Социал-демократическую партию Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]