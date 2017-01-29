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Дальнее зарубежье 29.01.2017 10:48

Трамп ввел пятилетний запрет на лоббирование для чиновников администрации и поручил подготовить план борьбы с ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп подписал в субботу три указа - о пятилетнем запрете на лоббирование для чиновников администрации после их отставки, реорганизации структуры Совета нацбезопасности и подготовке в течение 30 дней плана по уничтожению ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Это пятилетний запрет на лоббирование, о котором я говорил в ходе президентской компании (. . .) Этот (указ - ИФ) о реорганизации Совета национальной безопасности и Совете внутренней безопасности. Вы достаточно хорошо знаете, о чем идет речь", - сказал Д.Трамп, подписывая один за другим документы в Овальном кабинете.

Ставя подпись под третьим указом, он заявил, что это "план по уничтожению Исламского государства в Ираке и Сирии". "Я думаю, что он будет очень успешен", - заключил американский лидер, пожелав журналистам хороших выходных.

Ранее в субботу сообщалось, что Д.Трамп планирует поручить американскому комитету начальников штабов предоставить в течение 30 дней план победы над террористической группировкой "Исламское государство".

17 ноября Шон Спайсер, занимавший на тот момент должность представителя переходной команды президента сообщил, что все назначенные в правительство избранного президента Д.Трампа чиновники не будут иметь права заниматься лоббистской деятельностью в течение пяти лет после отставки.

Еще в ходе избирательной кампании Д.Трамп обещал "высушить болото" в Вашингтоне, запретив официальным представителям заниматься лоббизмом в целях личного обогащения.

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Тэги: США, УКАЗЫ, ЛОББИРОВАНИЕ, ИГИЛ

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