Олланд заявил Трампу о важности укрепления ЕС для евроатлантической безопасности и незаменимости НАТО

Президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высказался за укрепление ЕС и отметил "незаменимость" НАТО, а также заявил о приверженности Парижа ООН.
"Президент выразил намерение действовать в целях укрепления ЕС во всех областях, в том числе в сфере обороны и в целях обеспечения евроатлантической безопасности", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора.
Кроме того, отмечается в документе, "он отметил незаменимый характер НАТО".
Как следует из коммюнике, глава государства также "напомнил о приверженности Франции деятельности ООН, которая должна быть поддержана всеми, начиная с постоянных членов СБ ООН". "ООН остается уникальным и незаменимым инструментом для урегулирования конфликтов и поддержки мира", - подчеркивается в коммюнике.
Кроме того, отмечается в документе, Ф.Олланд заявил о важности реализации Парижских соглашений по изменению климата, отметив, что это важно для планеты.
Между тем, по всем указанным пунктам ранее Д.Трамп выражал кардинально отличающиеся мнения. Так, накануне в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй поддержал выход Великобритании из ЕС, подвергнув критике бюрократию ЕС. Кроме того, он ранее назвал ООН "клубом для приятного времяпрепровождения", требовал от членов НАТО полностью выполнять свои обязательства по финансированию альянса в размере 2% ВВП, а также заявил о невыгодности для США выполнять Парижские соглашения.
Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 11 раз - Минобороны Азербайджана
Новая война не может решить карабахский конфликт - президент Армении
Газпром 27 января поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 636,4 млн куб. м
Правительство Азербайджана увеличило долю в капитале крупнейшего банка страны до 76,73%
Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м
Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017
Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на 12 тыс. манат
Доходы футбольных клубов Бундеслиги достигли рекорда в 2016 году
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии