Суд разрешил временное пребывание в США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка

Федеральный судья Бруклина выдал разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ.

В пятницу Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением.

В связи с задержанием прибывших в нью-йоркском аэропорту проходит акция протеста. К ней, как сообщает АП, подключились два члена американского конгресса.

Вместе с тем, Д.Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения "действуют хорошо".