Дом с боевиками блокирован в дагестанском Хасавюрте, ведутся переговоры - источник

Силовики ведут переговоры с боевиками, которые укрываются в частном доме в Хасавюрте (Дагестан), сообщил агентству " Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, заблокирован частный дом. Внутри, предварительно засели двое боевиков. Им предлагают сложить оружие и выйти без боя. Пока не соглашаются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, оперативный штаб НАК в Дагестане в 8:20 мск ввёл режим контртеррористической операции в указанном городе.