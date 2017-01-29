Дом с боевиками блокирован в дагестанском Хасавюрте, ведутся переговоры - источник

Силовики ведут переговоры с боевиками, которые укрываются в частном доме в Хасавюрте (Дагестан), сообщил агентству " Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах региона.
"По предварительным данным, заблокирован частный дом. Внутри, предварительно засели двое боевиков. Им предлагают сложить оружие и выйти без боя. Пока не соглашаются", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, оперативный штаб НАК в Дагестане в 8:20 мск ввёл режим контртеррористической операции в указанном городе.
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