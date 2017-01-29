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Дальнее зарубежье 29.01.2017 12:00

Канадский премьер пригласил в страну беженцев, которым отказано во въезде в США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности принять беженцев из мусульманских стран, которым в соответствии с указом президента США Дональда Трампа временно запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Канадцы приветствуют тех, кто бежит от преследований террора и войны, независимо от вероисповедания. Наша сила в разнообразии. Добро пожаловать в Канаду", - написал премьер в микроблоге в Twitter.

Он также заявил о намерении обсудить с Д.Трампом вопрос о беженцах и рассказать американскому президенту об успехах Канады в вопросах их приема.

Как сообщалось, Д.Трамп своим указом ввел 90-дневное ограничение на въезд в страну граждан семи ближневосточных стран.

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, БЕЖЕНЦЫ, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]