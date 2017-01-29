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СНГ 29.01.2017 14:34

Алтайским мумиям из Эрмитажа сделали томографию для установления причины смерти

Древние мумии из коллекции Государственного Эрмитажа просканировали на рентгеновском компьютерном томографе, чтобы установить причину смерти и возможные болезни.

Как сообщила пресс-служба компании, предоставившей аппарат для сканирования, объектами исследования стали две мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае.

"Первая мумия - мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55-60 лет, вторая мумия - женщины, погребенной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти - около 45-50 лет", - говорится в сообщении.

Обе мумии были просканированы в 16 различных режимах. Специалисты получили в результате работы несколько тысяч снимков. Их анализ может занять длительное время.

"Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования, которые использовали пазырыкцы", - добавляется в сообщении.

Пазырыкская культура - археологическая культура железного века период от VI до III вв. до н. э. Основные находки предметов Пазырыкской культуры были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии.

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Тэги: РОССИЯ, ЭРМИТАЖ, МУМИИ, ТОМОГРАФИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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