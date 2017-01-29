Алтайским мумиям из Эрмитажа сделали томографию для установления причины смерти

Древние мумии из коллекции Государственного Эрмитажа просканировали на рентгеновском компьютерном томографе, чтобы установить причину смерти и возможные болезни.
Как сообщила пресс-служба компании, предоставившей аппарат для сканирования, объектами исследования стали две мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае.
"Первая мумия - мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55-60 лет, вторая мумия - женщины, погребенной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти - около 45-50 лет", - говорится в сообщении.
Обе мумии были просканированы в 16 различных режимах. Специалисты получили в результате работы несколько тысяч снимков. Их анализ может занять длительное время.
"Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования, которые использовали пазырыкцы", - добавляется в сообщении.
Пазырыкская культура - археологическая культура железного века период от VI до III вв. до н. э. Основные находки предметов Пазырыкской культуры были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии.
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