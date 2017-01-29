РФ и США смогут без труда за месяц разгромить ИГ, если будет реальная координация - Совет Федерации

Россия и США смогут за месяц разгромить террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, если двум странам действительно удастся наладить реальную координацию действий в этой области, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если будет реальная координация, проблема полного разгрома (террористов) в состоянии решиться в течение одного месяца. Объединив усилия и имея такие возможности, какие есть у США и России, это не составит никакого труда", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу".

При этом он подчеркнул, что прежде России и США потребуется время на координацию усилий.

Однако Ф.Клинцевич выразил опасения по поводу того, что в США может возникнуть сопротивление этому процессу.

"Одного желания президента (Д.Трампа - ИФ) будет недостаточно. Может быть и саботаж со стороны отдельных силовиков. В том числе и большие начальники-силовики завязаны на оборонно-промышленный комплекс, и они понимают, что эти миротворческие помыслы Трампа могут нанести достаточно большой ущерб их бизнесу, и они будут сопротивляться. И это может тормозить процесс", - сказал сенатор.

"Но если Россия и США объединят усилия, и будет принято решение, и за каждым словом, которое говорит Трамп, будут конкретные действия, то в течение месяца они покончат со всем этим (с террористами в регионе - ИФ). Но это должно быть реальное решение и реальное желание", - подчеркнул он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в субботу вечером состоялся телефонный разговор лидеров РФ и США, в ходе которого они условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи. Президенты выступили за координацию с целью разгрома ИГИЛ. Кроме того, намечено наладить партнерство по стратегическим вопросам, темам Ирана, КНДР, Украины. Подчеркивалась важность восстановления торгово-экономических связей.