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Дальнее зарубежье 29.01.2017 12:54

Вопрос о санкциях в разговоре Трампа и Путина не поднимался - СМИ

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин в ходе телефонной беседы в субботу не обсуждали вопрос о санкциях, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на собственный источник из числа официальных лиц.

"Вопрос о санкциях не поднимался", - приводит агентство слова источника.

АП напоминает, что в пятницу Д.Трамп заявил журналистам, что проблему санкций обсуждать пока рано.

"Посмотрим, что получится. Что касается санкций, то говорить об этом пока рано", - сказал он журналистам в пятницу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема отмены санкций в телефонном разговоре В.Путина и Д.Трампа не обсуждалась.

"Нет", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема отмены санкций в телефонном разговоре президентов РФ и США в контексте восстановления отношений.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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