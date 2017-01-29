Силовики штурмуют дом в Хасавюрте, где укрываются боевики - источник

Силовики приступили к штурму домовладения с укрывшимися там боевиками в дагестанском Хасавюрте, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в правоохранительных структурах региона.

"Боевики отказались выходить без боя, начался штурм", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, двое боевиков, по предварительным данным, заблокированы в частном доме в городе Хасавюрте, где с утра воскресенья действует режим КТО.