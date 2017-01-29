Пять человек задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека

В Шатурском районе Подмосковья задержаны пятеро подозреваемых в хищении бизнесмена и в вымогательстве за его освобождение 30 млн рублей, сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.
"Как установлено следствием, примерно в 17 часов 26 января 40-летний житель г. Дзержинский был похищен группой в составе пяти жителей г. Липецк и г. Москвы в поселке Шатурторф Шатурского района, перевезен и помещен в одну из квартир жилого дома на ул. Минской г. Москвы, где удерживался похитителями до 28 января 2017 года, пока не был освобожден сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В следственном комитете отметили, что преступники потребовали от супруги предпринимателя 30 млн рублей за его освобождение.
"В настоящее время пятеро похитителей задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в ведомстве.
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