Пять человек задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека

В Шатурском районе Подмосковья задержаны пятеро подозреваемых в хищении бизнесмена и в вымогательстве за его освобождение 30 млн рублей, сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

"Как установлено следствием, примерно в 17 часов 26 января 40-летний житель г. Дзержинский был похищен группой в составе пяти жителей г. Липецк и г. Москвы в поселке Шатурторф Шатурского района, перевезен и помещен в одну из квартир жилого дома на ул. Минской г. Москвы, где удерживался похитителями до 28 января 2017 года, пока не был освобожден сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В следственном комитете отметили, что преступники потребовали от супруги предпринимателя 30 млн рублей за его освобождение.

"В настоящее время пятеро похитителей задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в ведомстве.