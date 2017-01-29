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СНГ 29.01.2017 14:59

Пять человек задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека

В Шатурском районе Подмосковья задержаны пятеро подозреваемых в хищении бизнесмена и в вымогательстве за его освобождение 30 млн рублей, сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

"Как установлено следствием, примерно в 17 часов 26 января 40-летний житель г. Дзержинский был похищен группой в составе пяти жителей г. Липецк и г. Москвы в поселке Шатурторф Шатурского района, перевезен и помещен в одну из квартир жилого дома на ул. Минской г. Москвы, где удерживался похитителями до 28 января 2017 года, пока не был освобожден сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В следственном комитете отметили, что преступники потребовали от супруги предпринимателя 30 млн рублей за его освобождение.

"В настоящее время пятеро похитителей задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ПОХИЩЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]