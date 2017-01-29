Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье президента Американского еврейского комитета Джона Шапиро, сообщает сайт главы государства.

Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений между Баку и Вашингтоном в различных сферах и уверенность в дальнейшем успешном азербайджано-американском сотрудничестве.

Коснувшись азербайджано-израильских связей, собеседники отметили продолжающееся развитие двусторонних отношений во всех областях.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем сотрудничестве между Азербайджаном и Американским еврейским комитетом.

Р.Бабаев