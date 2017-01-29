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Внешняя политика 29.01.2017 12:03

Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье президента Американского еврейского комитета Джона Шапиро, сообщает сайт главы государства.

Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений между Баку и Вашингтоном в различных сферах и уверенность в дальнейшем успешном азербайджано-американском сотрудничестве.

Коснувшись азербайджано-израильских связей, собеседники отметили продолжающееся развитие двусторонних отношений во всех областях.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем сотрудничестве между Азербайджаном и Американским еврейским комитетом.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ЕВРЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]