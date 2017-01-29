Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье президента Американского еврейского комитета Джона Шапиро, сообщает сайт главы государства.
Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений между Баку и Вашингтоном в различных сферах и уверенность в дальнейшем успешном азербайджано-американском сотрудничестве.
Коснувшись азербайджано-израильских связей, собеседники отметили продолжающееся развитие двусторонних отношений во всех областях.
На встрече была выражена уверенность в дальнейшем сотрудничестве между Азербайджаном и Американским еврейским комитетом.
Р.Бабаев
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