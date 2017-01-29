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СНГ 29.01.2017 12:43

Трое боевиков ликвидированы в ходе проведения спецоперации в дагестанском Хасавюрте - источник

Силовики устанавливают личности ликвидированных в Хасавюрте боевиков, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в воскресенье источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация пока не завершена. Дом, где укрывались боевики, практически сгорел", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье источник в правоохранительных структурах региона сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что двое боевиков, по предварительным данным, заблокированы в частном доме в городе Хасавюрте, где с утра действует режим КТО.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]