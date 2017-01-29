Ежегодная плата за размещение российской военной базы в Киргизии составит 4,5 млн долларов

Россия ежегодно будет платить Киргизии 4,5 млн долларов в год за размещение военной базы, говорится в соглашении сторон.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, РФ будет эксплуатировать узел связи на площади 811, 2 гектаров и испытательную базу с участком в акватории озера Иссык-Куль.
"Ежегодная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную 4 млн 502 тыс. 495 долларов США", - говорится в документе.
Согласно нему, все российские формирования на территории Киргизии получают статус подразделений объединенной базы, численность контингента в документе не раскрывается.
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