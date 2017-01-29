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СНГ 29.01.2017 16:12

Ежегодная плата за размещение российской военной базы в Киргизии составит 4,5 млн долларов

Россия ежегодно будет платить Киргизии 4,5 млн долларов в год за размещение военной базы, говорится в соглашении сторон.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, РФ будет эксплуатировать узел связи на площади 811, 2 гектаров и испытательную базу с участком в акватории озера Иссык-Куль.

"Ежегодная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную 4 млн 502 тыс. 495 долларов США", - говорится в документе.

Согласно нему, все российские формирования на территории Киргизии получают статус подразделений объединенной базы, численность контингента в документе не раскрывается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, БАЗА, ПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]