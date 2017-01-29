Вступило в силу соглашение о пребывании российской объединенной военной базы на территории Киргизии в течение 15 лет

Российская объединенная военная база будет действовать в Киргизии еще, как минимум, 15 лет, говорится в соглашении между РФ и Киргизией.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, данное соглашение вступило в законную силу 29 января 2017 года.

"Настоящее соглашение вступает в силу с 29 января 2017 года после обмена сторонами письменными уведомлениями о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу", - говорится в документе.

Он предусматривает, что соглашение о пребывании российской объединенной военной базы на территории Киргизии будет действовать 15 лет и в дальнейшем продлиться на пять лет при согласии сторон.

Согласно договору, РФ будет использовать аэродром Кант, горный учебный центр "Эдельвейс" и еще ряд объектов на территории Киргизии.

Отмечается, что подготовка данного документа велась с 2012 года.