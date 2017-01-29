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СНГ 29.01.2017 14:12

Вступило в силу соглашение о пребывании российской объединенной военной базы на территории Киргизии в течение 15 лет

Российская объединенная военная база будет действовать в Киргизии еще, как минимум, 15 лет, говорится в соглашении между РФ и Киргизией.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, данное соглашение вступило в законную силу 29 января 2017 года.

"Настоящее соглашение вступает в силу с 29 января 2017 года после обмена сторонами письменными уведомлениями о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу", - говорится в документе.

Он предусматривает, что соглашение о пребывании российской объединенной военной базы на территории Киргизии будет действовать 15 лет и в дальнейшем продлиться на пять лет при согласии сторон.

Согласно договору, РФ будет использовать аэродром Кант, горный учебный центр "Эдельвейс" и еще ряд объектов на территории Киргизии.

Отмечается, что подготовка данного документа велась с 2012 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ВОЕННЫЕ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]