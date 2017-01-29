Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -1° 31 Янв -2° 1 Фев -2°

Дальнее зарубежье 29.01.2017 13:44

В результате авиаудара США по Йемену уничтожено 30 боевиков, погибли 10 гражданских лиц

Не менее 30 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с "Аль-Каидой", были уничтожены в результате воскресного авианалета американских ВВС на их позиции в Йемене, сообщают СМИ со ссылками на местные источники.

Одновременно источники отметили, что жертвами авианалета стали также 10 гражданских лиц.

В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС Соединенных Штатов.

Агентство АП со ссылкой на власти Йемена сообщает, что в операции принимал участие американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.

Наблюдатели обращают внимание, что этот авианалет стал первым после инаугурации президента Дональда Трампа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЙЕМЕН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


США нанесли ракетный удар по РЛС на территории Йемена - Пентагон Керри встречается в саудовской столице с президентом Йемена Керри обсудит с саудовскими властями организацию "гуманитарной паузы" в Йемене Госдепартамент США благодарит Россию за помощь в эвакуации американских граждан из Йемена «Аль-Каида» укрепляет свои позиции в Йемене, утверждает министр обороны США США эвакуируют часть сотрудников своего посольства в Йемене - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]