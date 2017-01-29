В Волгоградской области сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда, пострадавших нет - СКР

Следователи в Волгоградской области выясняют обстоятельства схода 17 вагонов грузового поезда, который произошел вечером в субботу, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Предварительно установлено, что 28 января примерно в 22:10 мск на станции Бердня, расположенной в Иловлинском районе Волгоградской области, произошел сход с рельсов 17 железнодорожных порожних вагонов в составе грузового поезда № 2517, двигавшегося от станции М.Горького на станцию Петров Вал", - говорится в сообщении.
По данным следователей, в результате происшествия пострадавших нет, имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в настоящее время следователи рассматривают две основные причины произошедшего.
"Типичные стандартные нарушения, которые возникают и являются причиной схода вагонов, это нарушение работы колесных пар на одном из вагонов, либо проблема с железнодорожным полотном, из-за которой колесная пара соскакивает с рельсов. Комиссия выясняет точные причины", - сказал представитель ведомства.
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