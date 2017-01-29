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СНГ 29.01.2017 16:39

В Волгоградской области сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда, пострадавших нет - СКР

Следователи в Волгоградской области выясняют обстоятельства схода 17 вагонов грузового поезда, который произошел вечером в субботу, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что 28 января примерно в 22:10 мск на станции Бердня, расположенной в Иловлинском районе Волгоградской области, произошел сход с рельсов 17 железнодорожных порожних вагонов в составе грузового поезда № 2517, двигавшегося от станции М.Горького на станцию Петров Вал", - говорится в сообщении.

По данным следователей, в результате происшествия пострадавших нет, имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в настоящее время следователи рассматривают две основные причины произошедшего.

"Типичные стандартные нарушения, которые возникают и являются причиной схода вагонов, это нарушение работы колесных пар на одном из вагонов, либо проблема с железнодорожным полотном, из-за которой колесная пара соскакивает с рельсов. Комиссия выясняет точные причины", - сказал представитель ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, ЖЕЛДОРОГА, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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