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Дальнее зарубежье 29.01.2017 17:04

Глава Минфина ФРГ назвал ошибкой допуск в Германию почти миллиона мигрантов

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что правительство совершило ошибку, допустив в страну около миллиона мигрантов.

"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить.

Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в Германии.

Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

Как заявил журналу "Шпигель" представитель германского правительства, канцлер ФРГ Ангела Меркель также не согласилась с решением президента США Дональда Трампа о введении ограничений на въезд для граждан семи ближневосточных государств.

"Канцлер уверена, что хотя активная борьба против терроризма является необходимостью, это не основание для того, чтобы подозревать всех людей определенного происхождения и веры", - сказал представитель правительства Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИГРАНТЫ, МИНИСТР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]